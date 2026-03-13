Un commento recente afferma che l'Iran non sarebbe più in grado di sviluppare armi e che la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, avrebbe un aspetto sfigurato. La dichiarazione è stata rilasciata da un analista che ha espresso queste opinioni pubblicamente, senza fornire dettagli aggiuntivi o prove a supporto. Le affermazioni sono state riportate senza ulteriori commenti ufficiali o chiarimenti da parte delle autorità iraniane.

"L'Iran non è in grado di costruire più armi e che nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei è "probabilmente sfigurata". il volume dei missili lanciati è diminuito del 90%, mentre i droni d'attacco unidirezionali sono calati del 95% ieri". Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha rivelato nuovi particolari degli attacchi all'Iran. "Le linee di produzione del Paese, gli impianti militari e i centri di innovazione per la difesa sono stati distrutti, riducendo così le capacita offensive dell'Iran", ha sottolineato il Capo del Pentagono. "Gli Usa stanno "gestendo" gli attacchi di Teheran nello stretto di Hormuz e non c'è motivo di preoccuparsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Hegseth: "Khamenei è sfigurato e nessuna capacità di costruire armi"

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