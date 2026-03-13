Un generale iraniano ha dichiarato che la situazione attuale nel paese si caratterizza per un'incertezza continua e senza precedenti. La frase ribadisce la presenza di una condizione di instabilità costante, sottolineando come nulla possa essere dato per certo in questo momento. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione e incertezza che coinvolge il paese.

Verona, 13 mar. (Adnkronos) - “Siamo di fronte a una situazione senza precedenti. Viviamo la costante dell'incertezza. Non sappiamo se siamo in un periodo di guerra o di pace, è difficile capire chi è l'amico e chi il nemico. Papa Francesco aveva definito questa situazione come quella di una terza guerra mondiale a pezzi. La cosa ancora più grave è che facciamo anche difficoltà a immaginare come potrebbero essere i conflitti futuri”. Sono le parole del generale di corpo d'armata Angelo Michele Ristuccia, comandante logistico dell'Esercito italiano, intervenendo oggi dal palco di LetExpo, la fiera di Verona dedicata a trasporto, logistica, servizi, smart mobility e formazione organizzata organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, generale Ristuccia: "Viviamo la costante dell'incertezza"

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