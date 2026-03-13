Durante un corteo a Teheran si è verificata un'esplosione, con il capo del consiglio di sicurezza presente sul luogo. Nel frattempo, il presidente statunitense ha dichiarato che l'Iran è

Nel mentre, il presidente statunitense Donald Trump ha assicurato che l'Iran è "sul punto di arrendersi", ma Teheran continua a minacciare il commercio internazionale del petrolio posando mine nello Stretto di Hormuz Paura a Teheran. La tv di stato iraniana ha riportatouna forte esplosione in una piazzadella capitale dove sisarebbero dovute svolgere delle manifestazioni. Le immagini diffusi dall’Irib mostranodense colonne di fumo che si alzano sulla città. Tra coloro che partecipano alle marce di protesta per la Giornata di Al Quds ci sarebbe almeno un alto funzionario,Ali Larijani, capo del consiglio di sicurezza iraniano. Nel mentre, il presidente statunitenseDonald Trump, durante il vertice di mercoledì dei leader del G7, ha assicurato che l’Iran è“sul punto di arrendersi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, esplosione a Teheran durante corteo: "Presente capo del consiglio di sicurezza"

