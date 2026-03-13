Iran Di Maio | Lavorare a de-escalation sostenere Paesi Golfo

Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che è importante concentrarsi su una de-escalation del conflitto nella regione del Golfo e ha affermato che l’Italia intende sostenere i paesi coinvolti. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le nazioni del Medio Oriente. Nessuna altra informazione riguarda azioni concrete o dettagli specifici sui paesi interessati.

Verona, 13 mar. (Adnkronos) - “È fondamentale lavorare per una de-escalation del conflitto nella regione. I nostri partner, in particolare i Paesi Gcc (Consiglio di Cooperazione del Golfo) l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l'Oman, il Bahrain, il Kuwait sono sotto attacco. Dobbiamo sostenerli perché sono nostri amici e perché in quei Paesi ci sono tantissimi investimenti delle imprese europee che hanno colto le opportunità arrivate. Gli Stati europei si sono dimostrati molto reattivi. L'Italia, la Francia e tanti altri hanno risposto alle richieste di sostegno”. Così Luigi Di Maio, Rappresentante speciale... 🔗 Leggi su Iltempo.it

