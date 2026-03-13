Iran cosa è stato deciso al Consiglio supremo di Difesa | L’Italia non è in guerra e non ci entrerà

Il Consiglio supremo di Difesa in Iran ha annunciato che l’Italia non è in guerra e non prenderà parte a conflitti armati. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiarendo la posizione del paese riguardo alle recenti tensioni internazionali. Nessun altro dettaglio sulle misure adottate o sui prossimi passi è stato fornito durante l’incontro.

L’Italia non è in guerra, né ci entrerà. Questo, in sintesi, il resoconto dal Consiglio supremo di difesa, sulla guerra in Iran presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ricorda l’articolo 11 della Costituzione ribadendo quanto già dichiarato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento. L’Italia punta «a ricercare e sostenere ogni sforzo che riporti in primo piano la via negoziale e diplomatica». Dal Consiglio c’è «grande preoccupazione» per gli «effetti destabilizzanti», specialmente alla luce dei rischi di attacchi terroristici ibridi anche sul territorio europeo, Italia inclusa. Chiede a Israele di «astenersi da reazioni spropositate», anche davanti alle azioni di Hezbollah, definite «comunque inaccettabili». 🔗 Leggi su Open.online

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