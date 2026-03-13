Iran Conte | no passerella a Chigi confronto in Parlamento

Il governo italiano ha deciso di non organizzare una passerella a Palazzo Chigi e ha invece optato per un confronto diretto in Parlamento. Questa scelta riguarda le modalità di dialogo con l'Iran, con un focus sulla comunicazione tra le istituzioni italiane e il paese mediorientale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un contesto di discussione politica nazionale.

Roma, 13 mar. (askanews) – “È necessario e doveroso da parte del Governo” mantenere i contatti e informare le opposizioni sulla guerra e le crisi internazionali ma il Movimento 5 stelle non è disponibile a fare una “passerella a palazzo Chigi” mentre “massima disponibilità” c’è per il confronto “però lo scambio vero istituzionale si fa nella sede del Parlamento”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Agorà su Rai3, ha commentato l’ipotesi di un “tavolo” messo su dal Governo. “Che significa – ha detto l’ex premier – che noi andiamo a Chigi? A parte che ci siamo andati quando c’è stato il salario minimo, siamo stati lì, grandi discussioni, grandi aperture e poi abbiamo visto come è finito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

