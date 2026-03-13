Iran, ancora attacchi Usa. Nato abbatte altro missile in Turchia

In Medio Oriente si sono registrati nuovi attacchi con esplosioni a Teheran e Beirut. La Turchia ha subito un missile balistico lanciato dall’Iran, che è stato abbattuto dalle difese aeree della Nato. Questi episodi si aggiungono a una serie di episodi di tensione nella regione, con azioni che coinvolgono le forze militari e le infrastrutture.

In Medio Oriente continuano gli attacchi: potenti esplosioni su Teheran e a Beirut. Turchia di nuovo nel mirino degli Ayatollah: le difese aeree della Nato hanno abbattuto un altro missile balistico lanciato dall’Iran verso il territorio turco. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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