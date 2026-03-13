Mojtaba Khamenei, la guida suprema dell’Iran, possiede alberghi in Spagna e Germania, proprietà di lusso nel Regno Unito e conti bancari in Svizzera. La sua rete patrimoniale include strutture alberghiere e immobili di prestigio in diversi paesi europei, mentre i conti bancari sono situati in Svizzera. Queste informazioni sono state rese note attraverso documenti e indagini che hanno portato alla luce il suo patrimonio.

Alberghi in Spagna e Germania, proprietà di lusso nel Regno Unito, conti bancari in Svizzera. La nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è colossale. Almeno stando ad un'inchiesta di Bloomberg prima della sua nomina l'8 marzo per sostituire il padre, ucciso nei raid aerei messi a segno da Israele e Stati Uniti. Il religioso sciita cinquantaseienne è collegato a una vasta rete di investimenti immobiliari internazionali. Soltanto a Londra, il nuovo uomo forte dell'Iran possiederebbe una dozzina di immobili di lusso per un valore stimato dai media britannici di 115 milioni di euro. Due appartamenti si troverebbero nei pressi dell'ambasciata israeliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, alberghi in Spagna, palazzi a Londra e il conto in Svizzera. Ecco il tesoro di Mojtaba Khamenei

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