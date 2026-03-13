Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto in Iran hanno portato a un allarme globale per la disponibilità di materie prime critiche. In particolare, si registra una crescente preoccupazione per la scarsità di polimeri, benzene ed elio, elementi essenziali per diversi settori industriali. La crisi di Hormuz ha evidenziato come le tensioni geopolitiche possano influenzare anche le forniture di queste risorse.

L’impatto della crisi di Hormuz scatenata dalle tensioni geopolitiche in Medioriente con il conflitto in Iran si estende ben oltre i mercati petroliferi, coinvolgendo anche chimica e input industriali. Ed è già allarme per le materie prime critiche. A fare un’analisi con LaPresse di cosa potrebbe diventare a rischio e con quali implicazioni economiche è Gianclaudio Torlizzi, Fondatore di T-Commodity e Consigliere del Ministro della Difesa. “ Nel settore dei polimeri alcuni produttori hanno dichiarato ‘force majeure’ con effetto immediato sulle consegne ai clienti europei. L’interruzione dell’offerta sta già provocando significativi aumenti dei prezzi nel mercato delle plastiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: a rischio materie prime critiche, ecco perché è allarme polimeri, benzene ed elio

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