Io voto Sì | incontro a Modigliana con il parlamentare Jacopo Morrone

"Io voto Sì": è il titolo di un incontro pubblico che si svolgerà a Modigliana sabato, alle 17, in Sala Bernabei (piazza Matteotti). Partecipano l'avvocato Jacopo Morrone, deputato e segretario Lega Romagna: l'avvocato Lorenzo Valgimigli, componente della Camera penale della Romagna; e Roberto Biondi, componente del direttivo regionale Lega Romagna. Modera l'avvocata Chiara Bonfante, segretaria della Lega Modigliana.

Leggi anche: “La riforma che fa giustizia. Io voto Sì”: in programma un incontro pubblico a Cesena

Le eccellenze del Made in Italy, il deputato Morrone (Lega) in visita al Sigep. Incontro anche con il ministro Lollobrigida“Il nostro Paese conta su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo - ha commentato Morrone - garanzia di qualità, storia,...

Io, ex giudice di sinistra, voto Sì al referendum. Parla Costanzo CeaHo un passato da giovane militante nel Partito comunista, le mie idee sono di sinistra e la riforma Nordio è una riforma che la sinistra ha coltivato. Oggi i dirigenti del Pd hanno cambiato partito, ... ilfoglio.it

