Invalidità civile al 67% quale pensione si riceve e gli arretrati di marzo 2026

L'invalidità civile al 67% dà diritto a un assegno ordinario di invalidità, che si riceve quando una persona non può più svolgere il proprio lavoro a causa di conseguenze fisiche o psicologiche. Questo beneficio viene riconosciuto a chi ha una riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo. Sono previsti anche gli arretrati relativi a marzo 2026.

L’assegno ordinario di invalidità civile per ridotta capacità lavorativa viene assegnato quando un lavoratore non è più in grado di svolgere il proprio impiego perché a causa delle conseguenze fisiche dello stesso o per ragioni psicologiche, la sua capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. Questo si traduce in un’invalidità civile riconosciuta di almeno il 67%. L’Aoi è in tutto e per tutto un assegno pensionistico e per questa ragione è soggetto alle normali tassazioni delle pensioni. Tra queste c’è anche l’Irpef, che dal 2026 subirà una modifica con la riduzione dell’aliquota centrale dal 35% al 33%. Il cambiamento avverrà da marzo per ragioni tecniche, e quindi i pensionati potranno ricevere gli arretrati di gennaio e febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

