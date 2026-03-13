Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr nell’area di via Burzagli- via di Terranuova

Oggi ad Arezzo si sono verificati lavori legati al PNRR nell’area di via Burzagli e via di Terranuova, che hanno causato un’interruzione temporanea dell’energia elettrica. La sospensione della fornitura ha interessato le zone coinvolte durante le operazioni di intervento. L’interruzione ha avuto effetto nel corso della giornata e si è conclusa secondo i tempi previsti.

Arezzo, 13 marzo 2026 – I nterruzione di energia elettrica per lavori PNRR nell’area di via Burzagli- via di Terranuova. L’intervento sarà effettuato martedì 17 marzo. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che per il giorno martedì 17 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, a causa di lavori sulla cabina denominata “Spedaluzzo”, nell’ambito della programmazione PNRR da completare entro le scadenze stabilite, si renderà necessaria l’interruzione della corrente elettrica nell’area che comprende via Burzagli – via di Terranuova, come indicato dalla planimetria Nell’area interessata dall ’intervento sarà distribuito un avviso, a cura di E- Distribuzione, tramite volantinaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr nell’area di via Burzagli- via di Terranuova Articoli correlati Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr a MontevarchiArezzo, 25 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr in loc. Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PnrrL’intervento è finalizzato all’esecuzione di lavori nell’ambito della programmazione Pnrr, che dovranno essere completati entro le scadenze stabilite. Aggiornamenti e notizie su Interruzione di energia elettrica per... Temi più discussi: 1° Municipio – Temporanea sospensione delle attività per interruzione di energia elettrica Notizie; INTERRUZIONE PROGRAMMATA DELL’ENERGIA ELETTRICA – LUNEDÌ 16 MARZO; Interruzione programmata di energia elettrica martedì 10 marzo; E-DISTRIBUZIONE LUNEDI' 9 MARZO: AVVISO ALLA CITTADINANZA DI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA. Interruzione dell’erogazione di energia elettrica in via Giuseppe Cerrano e vie limitrofeNella giornata di mercoledì 11 marzo Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della giornata di mercoledì 11 marzo 2026[Leggi...] ... monferratowebtv.it Barcellona: prevista interruzione di energia elettrica lunedì 9 marzoLunedì 9 marzo 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica in alcune zone della città per consentire interventi di manutenzione sulla rete. La sospensione della fornitura è prog ... 24live.it Tondo Gioeni, chiude al traffico il torna indietro Interruzione per lavori alla circonvallazione di Catania: ecco date e variazioni... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Il governo spagnolo ritira il suo ambasciatore in Israele. "Su proposta del Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione, e a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 marzo 2026, ordino con la presente la rev x.com