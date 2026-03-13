L’Inter sta valutando un nuovo acquisto per il centrocampo, un calciatore di grande livello. La società ha avviato le trattative per portare a termine l’operazione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra continua a concentrarsi sulla corsa allo scudetto, mentre parallelamente si prepara a modificare la formazione con questa possibile new entry.

L’ Inter guarda al presente con lo scudetto nel mirino, ma nel frattempo inizia già a progettare il futuro. Le ultime dieci giornate di campionato diranno se la stagione si chiuderà con il 21esimo scudetto (e magari anche la Coppa Italia) o con qualche rimpianto, ma una cosa sembra certa: nella prossima annata i nerazzurri cambieranno pelle. La dirigenza sta infatti preparando una sorta di rifondazione, con diverse uscite e nuovi innesti per costruire una squadra più fisica, competitiva e in linea con le richieste dell’allenatore Cristian Chivu. Il ciclo che ha caratterizzato gli ultimi anni sembra infatti arrivato a un punto di svolta. Alcuni giocatori lasceranno per questioni di età o di contratto, mentre altri potrebbero partire se dovessero arrivare offerte convincenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, un big a centrocampo: il nome che cambierà la squadra

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