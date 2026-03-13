Inter news Lautaro torna a correre | ecco quando tornerà

Lautaro Martinez dell'Inter ha ripreso ad allenarsi dopo più di tre settimane di terapie e lavoro personalizzato. La sua ripresa segna un passo importante nel percorso di recupero, che prosegue con sessioni di allenamento mirate. La data di ritorno in campo non è ancora ufficiale, ma il calciatore ha ripreso le attività di corsa. La squadra aspetta aggiornamenti sui prossimi passi del suo recupero.

Inter news. Dopo oltre tre settimane di terapie e lavoro differenziato, Lautaro Martinez ha iniziato una nuova fase del suo percorso di recupero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha completato circa 22 giorni tra trattamenti e palestra e ora è entrato nella seconda parte della riabilitazione con l’obiettivo di tornare disponibile per Fiorentina-Inter del 22 marzo. Le sensazioni sono incoraggianti. Il fastidio al polpaccio che lo aveva costretto a fermarsi sembra ormai superato e lo staff medico nerazzurro guarda con fiducia ai prossimi giorni. Anche nello spogliatoio cresce l’ottimismo, perché il rientro del capitano rappresenterebbe una notizia fondamentale per la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

