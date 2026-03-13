Rino Gattuso ha iniziato il countdown in vista della partita di playoff tra Italia e Irlanda del Nord, che si giocherà il 26 marzo a Bergamo. Dodici giocatori sperano di essere convocati per questa sfida cruciale, che potrebbe permettere all’Italia di accedere ai prossimi Mondiali, dopo le assenze nelle ultime due edizioni. La sfida rappresenta un passo importante per il futuro della nazionale.

Rino Gattuso ha avviato il countdown. Il 26 marzo a Bergamo ci sarà la sfida di playoff tra Italia e Irlanda del Nord, passare indenni significherà poter sfidare Galles o Bosnia per assicurarsi la partecipazione ai Mondiali, saltata nelle ultime due occasioni a Russia 2018 e Qatar 2022. Ogni partita diventa quindi importante per le valutazioni, figuriamoci un Inter-Atalanta infarcito di papabili azzurri: almeno in dodici sperano in una chiamata. La capolista ha in gruppo un blocco di giocatori praticamente sicuri del posto ( Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito ), il ben poco utilizzato Frattesi che da anni resta comunque tra i convocati dell’Italia, più altri che in passato ci sono stati e non torneranno facilmente nel giro ( Darmian e Acerbi ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Atalanta, sapore d’azzurro. Gattuso, quanti candidati a San Siro. In dodici sperano nella chiamata

