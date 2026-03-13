Nella partita tra Inter e Atalanta, il risultato si gioca a San Siro, dove i nerazzurri devono ottenere una vittoria per mantenere il primo posto. Chivu si presenta senza alcuni dei suoi leader, rendendo la sfida ancora più determinante per la loro stagione. La gara è cruciale per gli equilibri in classifica e si svolge con i nerazzurri sotto pressione.

Inter News 24 Inter Atalanta rappresenta il crocevia della stagione per i nerazzurri, costretti a battere gli orobici in piena emergenza per difendere il primato. Il sabato pomeriggio di San Siro si preannuncia come uno dei momenti più complessi e delicati dell’intera gestione di Cristian Chivu. Domani, alle ore 15:00, la Beneamata incrocerà le lame con l’Atalanta, una delle formazioni più fisiche e ostiche dell’intero panorama nazionale. Tuttavia, a rendere la sfida una vera e propria scalata verso l’ignoto non è solo il valore degli avversari, ma la pesantissima situazione interna all’infermeria. Il tecnico rumeno, ex difensore centrale di... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta e la trappola di San Siro: vittoria obbligatoria per un Chivu senza i suoi leader

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