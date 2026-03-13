Durante un intervento di polizia a Sondrio, un giovane di 20 anni ha insultato i carabinieri e ha lanciato una sedia contro di loro. In seguito all'accaduto, le autorità hanno deciso di applicare un foglio di via obbligatorio, impedendo al ragazzo di tornare nel comune per un certo periodo. L'episodio si è verificato nel contesto delle attività di prevenzione e controllo della polizia locale.

Nel corso dell’accertamento, il giovane ha iniziato sin da subito a proferire frasi ingiuriose e minacciose, e, non limitandosi alle sole offese verbali, avrebbe scagliato una sedia contro un militare, colpendolo e provocandogli lesioni personali. A seguito di tale condotta il ragazzo è stato indagato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e di esibire il passaporto. Nei suoi confronti è stato emesso dal Questore di Sondrio il “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Novate Mezzola, provvedimento che gli vieta di tornare sul territorio comunale per 2 anni. In caso di violazione delle prescrizioni è prevista la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Carabinieri in azione nell'Arianese: denunce, segnalazioni e foglio di via obbligatorioI controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza In...

Una selezione di notizie su Insulta e lancia una sedia ai...

Discussioni sull' argomento Insulta e lancia una sedia ai carabinieri: foglio di via obbligatorio per un 20enne; Mirra Andreeva non ama perdere, lancia la racchetta e insulta il pubblico; Mirra Andreeva non ama perdere, lancia la racchetta e insulta il pubblico; La Russa pensa di avere il microfono spento e insulta un senatore: Come si chiama quel co**ione che continua a urlare?.

Una bambina insulta il cane Mito al parco e poi gli lancia una pietra mentre la madre resta in silenzioDurante una passeggiata al parco, una bambina insulta e lancia una pietra contro il ... msn.com

Insulta e aggredisce i Carabinieri. Se la cava con il Foglio di via obbligatorio - facebook.com facebook

#dimartedi "Come si chiama quel coglione", La Russa insulta un senatore Pd: il video mostrato per la prima volta a diMartedì. x.com