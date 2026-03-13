Insigne ritorna sullo Scudetto perso con Sarri | Dispiace non averlo conquistato l’anno dei 91 punti ma la mia vittoria è un’altra

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, un calciatore ha parlato dello Scudetto perso durante l’anno in cui la squadra ha raggiunto i 91 punti sotto la guida di un allenatore. Ha espresso dispiacere per non aver conquistato il titolo in quella stagione, ma ha anche dichiarato che la sua vittoria personale è un’altra cosa. La discussione si concentra sulla sua carriera e sui momenti salienti vissuti in campo.

