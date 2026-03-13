Insigne | Quanti problemi in Canada lasciando Napoli ho perso tanto La Nazionale? Non ho mai detto basta

Il calciatore ha commentato i problemi avuti in Canada, sottolineando di aver perso molto lasciando Napoli e la Nazionale. Ha spiegato di essere ripartito dalla B e da Pescara, suo luogo del cuore, e ha chiarito che nel calcio la sua esperienza in Canada non è andata come sperava. Ha inoltre affermato di non aver mai detto basta con la Nazionale.

"Al Santos? E perché non qui?", provocò Daniele Sebastiani da Pescara. "Mo' ci parlo io" rispose Marco Verratti da Doha. Lorenzo Insigne era a Napoli, aveva lasciato da sei mesi Toronto. Il mondo è grande, i posti del cuore pochi. La telefonata giusta è arrivata al momento giusto e oggi la sua Ferrari Purosangue rossa corre sul lungomare davanti all'Adriatico, raggiunge lo stadio di Silvi Marina in un quarto d'ora. Le casse trasmettono musica neomelodica, non è Per sempre sì ma in questa storia sembra di sentirla sullo sfondo, anche senza Sal Da Vinci. Si aspettava un ritorno diverso in Italia? "Sì. A Toronto, calcisticamente, non è andata come volevo.