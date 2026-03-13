Insigne | La mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli Vergara può essere il mio erede

L’attaccante ha dichiarato che la sua vittoria più grande è stata giocare per dodici anni nel Napoli e ha menzionato che Vergara potrebbe essere il suo erede. Ha riferito di aver festeggiato lo scudetto in Canada e ha espresso dispiacere di non aver vinto il campionato durante la stagione dei 91 punti con Sarri.

"Lo scudetto l’ho festeggiato in Canada. Mi dispiace non averlo vinto l’anno dei 91 punti con Sarri, quello sì. Di sicuro non sono invidioso: la mia vittoria è stata giocare 12 anni nel Napoli e fare il capitano". Così Lorenzo Insigne si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. “Dopo 12 anni era giusto cambiare, forse non così lontano, ma vabbè. Non do colpe a nessuno, però andar via non è stato semplice. A Napoli i tifosi si aspettavano sempre di più, le mie energie mentali erano finite. A Toronto, calcisticamente, non è andata come volevo”. "Mi sono allenato da solo per 5-6 mesi e nessuno ha voluto rischiare in Serie A, li capisco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Tutto quello che riguarda Insigne La mia vittoria è stata giocare...

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