Inquietudine incompletezza immaginazione La bussola del pontificato di Bergoglio

Il 13 marzo 2013 iniziava il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, oggi noto come papa Francesco. Da allora, il suo cammino ha attraversato momenti di tensione, scelte significative e cambiamenti nelle modalità di comunicazione. Sono stati numerosi gli eventi e le decisioni prese nel corso degli anni, che hanno coinvolto sia la Chiesa sia il pubblico globale. Questa fase resta caratterizzata da una serie di episodi che ancora si susseguono.

Il 13 marzo del 2013 cominciava il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. C’è il modo di riassumerlo in poche parole? No, non c’è. Ma è possibile presentarne un tratto, un aspetto. Per me resta chiaro che la sua frase-guida sia stata questa: “La realtà è superiore all’idea”. Ma non è questo il tratto, l’aspetto che sceglierei per parlare del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, qui bisognerebbe spiegare che si tratta della principale indicazione che emerge nella sua prima esprtazione apostolica, ma con molte altre, da collegare. C’è però un breve discorso che mi sembra decisivo per tutti noi, oggi: lo pronunciò ricevendo gli scrittori de La Civiltà Cattolica il 9 febbraio del 2017. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Inquietudine, incompletezza, immaginazione. La bussola del pontificato di Bergoglio Articoli correlati La sfida di vestire l’inquietudine del mondoMancinelli Quando Miuccia Prada definisce questo momento storico come "scomodo e non confortevole", ma al contempo "ricco di trasformazioni", sta... Poesia e inquietudine nel nuovo libro di Giua: “Esercizi d’insonnia” contro la superficialità del mondo contemporaneo.Francesco Giua presenta il suo terzo libro di poesia, “Esercizi d’insonnia”, una riflessione sulla persistenza della poesia di fronte alle...