Lunedì 16 marzo, in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, in Sala dei Duecento a Firenze si terrà una seduta del Consiglio comunale durante la quale un quartetto di studenti del Conservatorio Luigi Cherubini eseguirà dal vivo gli inni nazionali italiano ed europeo. L’evento coinvolge i rappresentanti dell’ente locale e si svolge nel contesto delle celebrazioni ufficiali.

Firenze, 13 marzo 2026 - Un quartetto di allievi del Conservatorio Luigi Cherubini eseguirà lunedì 16 marzo, in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, gli inni d'Italia e d'Europa in Sala dei Duecento nella seduta del Consiglio comunale di Firenze. I quattro giovani musicisti sono Cosimo Avigliano (sax tenore), Lautaro Augustin Pulice (sax contralto), Elena Spampani (sax baritono) e Marco Niccolini (sax soprano). Il loro intervento è previsto, come di prassi rispetto alla scansione del Consiglio, alle 15,30, alla conclusione dei question time, quando, appurato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiarerà ufficialmente aperta la seduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inni d'Italia e d'Europa suonati dal vivo in Consiglio Firenze

Articoli correlati

Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal VivoArezzo, 18 febbraio 2026 – Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo,...

Leggi anche: Salmo torna dal vivo in Europa, 9 date nelle principali città

INNO D'ITALIA - live allo stadio

Contenuti utili per approfondire Consiglio Firenze

Temi più discussi: Inni eseguiti dal vivo in Consiglio comunale per l’anniversario dell’Unità d’Italia; Laurea honoris causa a Sergio Mattarella; La rivista Nuova Antologia taglia il traguardo dei 160 anni, Manetti: 'Voci di donne nella storia; Mestre. Si drogano fra le case del rione Piave: multa di 450 euro e daspo.

Firenze: gli inni d’Italia e d’Europa suonati live in Palazzo VecchioLunedì 16 marzo, per l'anniversario dell’Unità d’Italia, in scena un quartetto di allievi del Conservatorio Cherubini ... nove.firenze.it

Inni eseguiti dal vivo in Consiglio comunale per l’anniversario dell’Unità d’ItaliaSaranno quattro giovani musicisti del Conservatorio di Firenze a eseguire dal vivo l’inno nazionale e l’inno europeo durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 16 marzo, nella Sala dei ... 055firenze.it

Il Consiglio notarile di Firenze, Prato e Pistoia ha eletto Bruno Morgigni come nuovo Presidente, affidandogli la guida dell’organismo che rappresenta e coordina l’attività dei notai del territorio. Il professionista pratese, 66 anni, è stato scelto all’unanimità dai co - facebook.com facebook

Una bruttisima seduta oggi in Consiglio comunale a #Firenze. Abbiamo parlato di Instabile, urbanistica e Didacta. #sinistraprogettocomune - x.com