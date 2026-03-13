Ingrato | il 18 marzo Ornano sfida la società

Il 18 marzo prossimo, alle ore 21:00, il Teatro Ponchielli ospiterà la nuova opera di Antonio Ornano intitolata (In)grato, che si presenta come una riflessione ironica sulla società contemporanea. Questo evento segue il successo del precedente spettacolo Maschio caucasico irrisolto, che ha percorso i teatri italiani per due anni. Il nuovo lavoro promette di esplorare il tema della gratitudine e dell’ingratitudine come strumenti per guardare la realtà con leggerezza e misericordia. I biglietti sono già disponibili sia fisicamente alla biglietteria del teatro, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e sabato fino alle 13, sia online tramite le piattaforme Vivaticket e Ticketone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - (In)grato: il 18 marzo Ornano sfida la società

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