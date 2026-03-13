Infrastrutture sicurezza idraulica e servizi | incontro con i quartieri Raibano Riccione 2 e Villaggio Papini

Nell’ambito del progetto “Riccione cambia - Costruiamola insieme”, si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell’amministrazione comunale e i quartieri Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini. Durante l’appuntamento si sono discussi temi relativi alle infrastrutture, alla sicurezza idraulica e ai servizi pubblici presenti sul territorio. La partecipazione ha visto un’ampia presenza di cittadini interessati alle questioni locali.

Viabilità, sicurezza idraulica e riqualificazione urbana al centro dell’incontro tra amministrazione comunale e residenti Una partecipazione attenta e un dialogo positivo e costruttivo sui temi che riguardano il territorio hanno caratterizzato il quarto appuntamento di “Riccione cambia - Costruiamola insieme”, il percorso partecipativo promosso dall’amministrazione comunale per condividere le scelte sul futuro della città. Giovedì sera (12 marzo), presso la sala di quartiere di viale Arezzo, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo hanno incontrato i residenti di Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini per illustrare i cantieri e i progetti che stanno ridisegnando l’area sud-ovest della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

