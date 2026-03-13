Infrastrutture e disciplina dietro i conti record di Acea

Acea ha registrato risultati finanziari record grazie a un forte aumento delle attività nei settori regolamentati. La società si concentra principalmente su questi segmenti, che rappresentano la maggior parte della sua redditività. Non ci sono altri fattori evidenti o strategie nascoste dietro ai numeri positivi, e l’azienda mantiene un ruolo di primo piano nel settore delle infrastrutture.

Non c’è nessun segreto dietro i conti record di Acea. Semmai il sempre più robusto e massiccio posizionamento sui business regolati, che valgono il grosso della redditività della multiutility di Piazzale Ostiense. Il tutto sulla spinta di una profonda trasformazione avviata dal ceo Fabrizio Palermo, al suo terzo bilancio in Acea. L’azienda partecipata (51%) dal Comune di Roma si è appena gettata alle spalle un 2025 chiuso con risultati ai massimi storici, sostenuti proprio da quel percorso di trasformazione operativa avviato negli ultimi anni e rivendicato dallo stesso Palermo. Il 2025 si chiude quindi con un quadro di forte crescita per la multiutility romana, che consolida la propria posizione nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Infrastrutture e disciplina, dietro i conti record di Acea Articoli correlati Roma, i conti di Dovbyk: operazione da 41 milioni. È record dietro AbrahamI documenti contabili dell’AS Roma svelano i dettagli reali delle ultime operazioni di mercato, proiettando Artem Dovbyk nell’olimpo dei... Acea chiude il 2025 con utile netto in crescita (+45%), dividendo recordAcea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione... Lost Civilizations | Collapses and Ancient Ruins Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infrastrutture e disciplina dietro i... Discussioni sull' argomento Riforma del TUF: infrastrutture di mercato, trasparenza e obbligazioni verdi; Consiglio dei Ministri n. 164 del 10 marzo 2026 - ANCE; TUF: pubblicato il decreto di adeguamento alle riforme UE; La Stabile organizzazione digitale sotto la lente di controllo. Milano Cortina 2026, dietro le Olimpiadi invernali una maxi infrastruttura digitale. Ecco come funzionaDai countdown per l’inizio delle gare fino alle app per l’acquisto dei biglietti. Passando per logistica, sicurezza e monitoraggio delle performance. Dietro le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c’è ... milanofinanza.it PresaDiretta. . Storie di un Paese che fatica a farsi carico delle proprie infrastrutture, anche a causa della scarsità di risorse pubbliche. Siamo in Abruzzo, nella provincia di Teramo, a casa di Sabatino D’Ascanio. Ogni giorno Sabatino accompagna sua madre - facebook.com facebook Negli ultimi giorni gli attacchi israelo-statunitensi hanno colpito una serie di depositi e di centri di distribuzione di carburante in Iran. L’Iran, a sua volta, ha colpito depositi e infrastrutture del gas e del petrolio in vari stati del Golfo. Chiediamo la fine degli attacch x.com