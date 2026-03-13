Infortunio Lautaro Martinez ecco quando potrà tornare in campo

Lautaro Martinez si è infortunato e attualmente non può giocare con l'Inter. La squadra ha comunicato le tempistiche previste per il suo rientro, senza indicare una data precisa. I medici stanno monitorando le sue condizioni e aggiornano sui progressi. I tifosi aspettano di sapere quando potrà tornare in campo per le prossime partite.

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