Infortunio Lautaro Martinez ecco quando potrà tornare in campo

Da internews24.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez si è infortunato e attualmente non può giocare con l'Inter. La squadra ha comunicato le tempistiche previste per il suo rientro, senza indicare una data precisa. I medici stanno monitorando le sue condizioni e aggiornano sui progressi. I tifosi aspettano di sapere quando potrà tornare in campo per le prossime partite.

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