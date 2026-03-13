Infortunio Bastoni ultim’ora alla vigilia di Inter Atalanta | arriva la sentenza definitiva

Alla vigilia della partita tra Inter e Atalanta, sono stati forniti aggiornamenti sull’infortunio di Alessandro Bastoni. La questione riguarda la sua eventuale presenza in campo e la sentenza definitiva sulla sua condizione. La decisione si basa sulle ultime valutazioni mediche e sulla comunicazione ufficiale della società. Nessun altro dettaglio è stato ancora reso noto in merito alla sua partecipazione alla partita.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, arrivano aggiornamenti sull’eventuale presenza di Alessandro Bastoni in Inter-Atalanta. Arriva la sentenza definitiva su Alessandro Bastoni a circa 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Atalanta. Il difensore centrale nerazzurro non ce la fa: non rientrerà nella lista dei convocati per la sfida in programma domani a San Siro. Stando a quanto riportato da Marco Barzaghi su X, il classe 1999 non sarà a disposizione di mister Cristian Chivu dopo che è uscito malconcio dal derby contro il Milan. Il tecnico romeno dovrà fare a meno di altri big come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Con un’Atalanta ferita dall’1-6 in Champions League contro il Bayern Monaco non sarà facile per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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