Infermieri imboscati negli uffici arriva il richiamo dell' Asl | Nursind epsrime soddisfazione

L'Asl Salerno ha inviato una comunicazione interna alle sue strutture sanitarie, chiedendo un rapido riordino dell'organizzazione del lavoro. Nei giorni scorsi, alcuni infermieri sono stati trovati negli uffici invece di essere in servizio nelle aree di cura. Il sindacato Nursind ha espresso soddisfazione per questa comunicazione e il richiamo alla riorganizzazione.

Una comunicazione interna intima di riorganizzare il lavoro e fermare l'impiego improprio dei sanitari. Il Nursind plaude: "Le nostre vecchie denunce erano state ignorate" La direzione del personale dell'Asl Salerno ha diramato una comunicazione interna per intimare alle proprie strutture sanitarie un immediato riordino dell'organizzazione del lavoro. Il provvedimento, che riaccende i riflettori su una criticità storica del sistema sanitario locale, punta a bloccare in via definitiva l'impiego di professionisti sanitari in mansioni amministrative o estranee al proprio profilo di assunzione. Il richiamo ufficiale dell'Azienda è stato accolto positivamente dal sindacato degli infermieri Nursind, che da tempo denuncia questa distorsione organizzativa.

