Inditex proprietaria di Shein e Zara registra 6,2 miliardi di euro

Inditex, azienda di riferimento nel settore del fast fashion, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 39,9 miliardi di euro. La società possiede marchi come Shein, Zara e Bershka e si conferma tra i protagonisti più consolidati del mercato globale. La sua performance operativa si è mantenuta stabile durante l’anno, consolidando la sua posizione nel settore.

Uno dei colossi del fast fashion più potenti al mondo. Inditex, proprietario di brand come Shein, Zara, e Bershka, ha registrato una solida performance operativa nel 2025 con un fatturato di 39,9 miliardi di euro. La società ha registrato un utile netto che ha registrato un incremento del 6% su base annua a 6,22 miliardi di euro, un risultato record per il quarto anno consecutivo. Inditex, fatturato in aumento del 6% (6,2 miliardi). Come ha annunciato la società, le vendite del 2025 sono cresciute del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono infatti arrivate fino a 39,864 miliardi di euro, registrando comunque un rallentamento rispetto al ritmo di crescita dell’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Inditex, proprietaria di Shein e Zara, registra 6,2 miliardi di euro Articoli correlati Banco Bpm registra utile superiore alle dritte, due miliardi e mezzo di euro a sorpresa sulle dacie**Banco BPM batte le attese con un utile superiore ai due miliardi di euro, un risultato che sorprende i mercati e segnala una maggiore stabilità... Alphabet registra entrate nel quarto trimestre 2025 di 113,8 miliardi di dollaril’analisi dei risultati di Alphabet nel quarto trimestre del 2025 evidenzia un andamento di forte crescita, ricavi record e progressi significativi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inditex proprietaria di Shein e Zara... Argomenti discussi: Shein e Temu: perché non comprare sulle piattaforme cinesi. Inditex chiude il 2025 a 39,9 miliardi (+3,2%) e supera le previsioni nel quarto trimestreSi chiude col segno più il fiscal year 2025 di Inditex. Per il colosso spagnolo del fast fashion le vendite sono ... pambianconews.com Inditex (Zara), la moda che non conosce crisi: utili oltre i 6 miliardi (+6%), fatturato a 40 miliardiSul piano strategico, Inditex continua a investire nel miglioramento dei negozi e nella logistica, con un piano di investimenti di circa 2,3 miliardi di euro nel 2026 ... corriere.it