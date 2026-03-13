Al Indian Wells 2026, Carlos Alcaraz ha battuto Norrie e si è qualificato per le semifinali del torneo. Nel frattempo, anche Aryna Sabalenka, leader nel tennis femminile, ha passato il turno vincendo i quarti di finale in due set. Entrambi i giocatori hanno concluso le rispettive partite senza perdere un set, proseguendo così il cammino verso le fasi finali.

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, i numeri uno del tennis in campo maschile e femminile, hanno entrambi vinto i loro quarti di finale in due set al BNP Paribas Open. A Indian Wells 2026 Sabalenka ha tenuto a bada Victoria Mboko, battuta con il punteggio di 7-6 (0), 6-4, e resta così in corsa per il suo primo titolo a Indian Wells. Alcaraz – che ha aperto il 2026 vincendo 16 partite consecutive – ha superato Cameron Norrie 6-3, 6-4 e punta a conquistare qui il suo terzo titolo nelle ultime quattro edizioni. Anche Jannik Sinner, Alexander Zverev e Daniil Medvedev sono passati alle semifinali maschili. Medvedev contro Draper, punto contestato. Medvedev ha beneficiato di un punto contestato nella sua vittoria per 6-1, 7-5 sul campione in carica Jack Draper. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indian Wells 2026, Alcaraz batte Norrie e vola in semifinale

