indagati due assessori e due consigliere pro pal bufera a parma ma il pd li blinda

A Parma, quattro esponenti del Pd, tra cui due assessori e due consiglieri comunali, sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento che coinvolge in totale 21 persone. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e politica, con il partito che ha deciso di tutelare i propri rappresentanti. La notizia ha suscitato discussioni sulla gestione e le responsabilità a livello locale.

Ci sono anche quattro esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione del primo ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminò con l’occupazione dei binari. L’avviso è stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. I reati sono interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. Il Pd ha deciso di sostenere in modo deciso gli indagati. Il segretario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

