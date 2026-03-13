Incontro a Locri con il sottosegretario Sbarra per il Sì al referendum

Il 16 marzo alle 17, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud sarà a Locri, nel Palazzo Nieddu Del Rio. Parteciperà all’incontro intitolato “Referendum e futuro del paese”, organizzato per sostenere il sì alla riforma costituzionale. L’appuntamento si concentra sulla conclusione dei lavori dell’evento dedicato al tema del referendum.

All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Sorgiovanni e introdotto dal presidente del Comitato SìRiforma Reggio Calabria, avvocato Rosario Scarfò, dopo i saluti del sindaco di Locri Giuseppe Fontana, dell’assessore regionale Giovanni Calabrese e del presidente della Camera Penale Simonetti di Locri, avv. Antonio Alvaro, interverranno la presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Caterina Chiaravalloti e l’avv. Cesare Placanica del Comitato SìRiforma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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