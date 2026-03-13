Inconscio mostra a La CAVe

InConscio è un progetto che si sviluppa su più livelli di narrazione e rappresentazione, prendendo spunto da un gioco di parole e di riscrittura. La mostra presso La CAVe presenta questa proposta artistica, che invita a riflettere sulla complessità degli aspetti nascosti della mente e delle interpretazioni. L’esposizione mette in evidenza un approccio articolato e originale, senza ricorrere a spiegazioni o analisi approfondite.

InConscio è un progetto complesso e stratificato su più livelli di rappresentazionenarrazione. Prende spunto da un gioco di parole e di riscrittura della stessa. Una delle prime domande che ci si pone è: dove risiede il limite tra Conscio e Inconscio? Dov'è che inizia l'uno e finisce l'altro? Le dentature, i capelli, le orme digitali e infine le ossa diventano il filo conduttore oggettivo, reale, conscio dal quale ci si "perde e ritrova" nelle profondità dell'essere umano. Come succede per l'Inconscio anche il concetto d'Identità si sdoppia e rappresenta gli estremi, quello razionale e quello perdutamente onirico.