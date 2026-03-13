Incidente sull' A30 auto si ribalta all' altezza di Sarno

Oggi pomeriggio sull'A30, all'altezza di Sarno, un'auto si è ribaltata improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre si svolgono ancora le verifiche sulle cause dell'incidente. Non sono stati comunicati dettagli sui feriti o sulle eventuali conseguenze per altri veicoli coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Paura, oggi pomeriggio, lungo l'A30, dove un'automobile si è improvvisamente ribalta per cause in corso di accertamento all'altezza di Sarno. Sul posto sono giunti i tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine. Al momento, non risulterebbero feriti gravi. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Incidente mortale sull'A30, all'altezza di Sarno: accertamenti in corsoTragico incidente stradale sull'autostrada A30, questa sera, all'altezza di Sarno: purtroppo una persona é deceduta. Incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino: corrono i soccorsiBrutto incidente, nel pomeriggio, sulla A30, in direzione Caserta: poco prima dell'uscita di Mercato San Severino, infatti, due vetture sono rimaste... Tutti gli aggiornamenti su Incidente sull Temi più discussi: Incidente tra auto sull'A30, all'altezza di Sarno: morto un 30enne; Incidente sulla A30 allo svincolo di Sarno, morto un automobilista; Incidente sulla A30 allo svincolo di Sarno, morto un automobilista; TRAGICO INCIDENTE STRADALE SULL'AUTOSTRADA A30, PERDE LA VITA UNA PERSONA. Incidente sull'A30 tra Palma Campania e Sarno, c'è un mortoSul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno tentato di prestare soccorso al conducente coinvolto nello schianto ... ilfattovesuviano.it Incidente mortale sull’A30 all’altezza di Sarno: verifiche in corsoTragico incidente stradale nella serata di oggi sull’autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Sarno. Nel sinistro, di cui al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari, una persona ha ... agro24.it Tragico incidente stradale sull'A1, morti tre operai di Acuto x.com +++ Grave incidente sulla A26 tra Vergiate e Besnate, autostrada chiusa +++ #autostrada #vergiate #incidentestradale - facebook.com facebook