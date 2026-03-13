Incidente sulla statale 113 muore alla guida dell' auto

Un incidente sulla statale 113 “Settentrionale Sicula” a Patti ha provocato la morte di una persona alla guida di un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un episodio autonomo che ha coinvolto un solo veicolo. Attualmente si registrano rallentamenti nel traffico tra i chilometri 69 e 70 della strada. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

E' di una vittima l'incidente autonomo che ha coinvolto un'auto. Al momento si registra traffico rallentato tra i km 69 e 70 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula" a Patti. Nell’impatto avvenuto intorno alle 13, le cui cause sono in corso di accertamento, un uomo è deceduto ribaltandosi con la vettura sulla strada della frazione Locanda. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’incidente e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. I carabinieri di Patti che hanno anche prestato i primi soccorsi stanno conducendo le indagini. All'arrivo dell'ambulanza per l’uomo non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Incidente sulla statale 113 a Cefalù: muore il 17enne Matteo MessinaMatteo Messina, 17 anni, è morto nello scontro della moto su cui si trovava e un’automobile sulla strada statale 113 a Cefalù (Palermo). Buonfornello, tragedia sulla statale 113: muore un ventenne nello scontro tra due autoUn grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo. Una raccolta di contenuti su Incidente sulla statale 113 muore alla... Temi più discussi: Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anni; Giorgio Pagano morto per incidente sulla statale 113, indagato automobilista; Incidente sulla statale 113 a Cefalù, muore un ragazzo di 17 anni: viaggiava su una moto; Messina piange Giorgio Pagano il dolore di Massa San Giorgio dopo l’incidente sulla statale 113. Tragico incidente sulla statale 113: morto un uomo a PattiPATTI (MESSINA) – Incidente mortale sulla strada statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Un automobilista ha perso la vita, non si conoscono ancora le sue generalità. Per cause ... livesicilia.it Incidente mortale sulla Statale 113 a Patti (ME): auto finisce fuori strada, una vittimaUna persone è deceduta in incidente stradale avvenuto sulla Statale 113, la Settentrionale Sicula, in territorio di Patti, in provincia di Messina. La vittima era sull’unica vettura coinvolta. Il ... ilsicilia.it +++ Grave incidente sulla A26 tra Vergiate e Besnate, autostrada chiusa +++ #autostrada #vergiate #incidentestradale - facebook.com facebook Incidente mortale oggi a Roma, lo scontro all'incrocio con via Mezzocammino: chi è la vittima x.com