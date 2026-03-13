Incidente sulla statale 113 muore alla guida dell' auto

Un incidente autonomo si è verificato sulla statale 113 nella zona di Tindari intorno alle 13. Un'auto si è ribaltata sulla strada della frazione Locanda e una persona alla guida è deceduta nell’impatto. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e la vittima era alla guida del veicolo al momento dello scontro.

Bilancio tragico a Patti dove sono intervenuti Anas e carabinieri. La vittima è un 86enne di Salerno E' di una vittima l'incidente autonomo che ha coinvolto un'auto nella zona di Tindari. Nell’impatto avvenuto intorno alle 13, le cui cause sono in corso di accertamento, un uomo è deceduto ribaltandosi con la vettura sulla strada della frazione Locanda. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’incidente e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. I carabinieri di Patti che hanno anche prestato i primi soccorsi stanno conducendo le indagini. All'arrivo dell'ambulanza per l’uomo non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Incidente sulla statale 113 a Cefalù: muore il 17enne Matteo MessinaMatteo Messina, 17 anni, è morto nello scontro della moto su cui si trovava e un’automobile sulla strada statale 113 a Cefalù (Palermo). Aggiornamenti e notizie su Incidente sulla statale 113 muore alla... Temi più discussi: Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anni; Incidente sulla statale 113, muore alla guida dell'auto; Giorgio Pagano morto per incidente sulla statale 113, indagato automobilista; Incidente sulla statale 113 a Cefalù, muore un ragazzo di 17 anni: viaggiava su una moto. Tragico incidente sulla statale 113: morto un uomo a PattiPATTI (MESSINA) – Incidente mortale sulla strada statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Un automobilista ha perso la vita, non si conoscono ancora le sue generalità. Per cause ... livesicilia.it Patti, tragedia sulla statale 113: perde la vita l’86enne Vincenzo SottileUn uomo di 86 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la Strada statale 113, nel territorio ... canalesicilia.it La vittima è Massimo Cabassi, 60enne di Clusane, che era stato coinvolto in un incidente stradale su via Risorgimento a Iseo il 17 dicembre - facebook.com facebook «Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause dell'incidente aereo x.com