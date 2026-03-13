Inchiesta Tax credit a Cinecittà l' ad Cacciamani | Non sono indagata su di me falsità

L'amministratrice delegata di Cinecittà ha dichiarato di non essere indagata e ha affermato che alcune informazioni che la riguardano sono false. L'inchiesta sui tax credit nel settore cinematografico riguarda l'uso dei crediti fiscali per le produzioni audiovisive, ma al momento non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati relative a lei. La situazione si concentra sulle procedure legate ai crediti fiscali nel cinema italiano.

Non è iscritta nel registro degli indagati l'ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, nell'inchiesta sui tax credit nel cinema, sull'utilizzo dei crediti fiscali destinati alle produzioni audiovisive. Inchiesta che ha visto un blitz della guardia finanza negli uffici della società di produzione The Apartment Srl, controllata dal gruppo Fremantle, allo scopo di acquisire atti e documentazione relativi al film " Queer " e alla serie televisiva " M. figlio del secolo ", ovvero relativi agli anni 2022-2023, per fatti antecedenti all'amministrazione Cacciamani. Lo fa sapere la stessa ad in una nota. "A seguito delle verifiche che ho effettuato presso la Procura della Repubblica di Roma, non risulta alcuna iscrizione nel registro degli indagati a mio carico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inchiesta Tax credit a Cinecittà, l'ad Cacciamani: "Non sono indagata, su di me falsità" Articoli correlati Cinecittà: inchiesta tax credit, Giuli sotto pressioneLa gestione di Cinecittà è al centro di un acceso dibattito parlamentare dopo le dichiarazioni di Manuela Cacciamani, amministratore delegato... Leggi anche: Tax credit gonfiato, la Finanza a Cinecittà Tutti gli aggiornamenti su Inchiesta Tax credit a Cinecittà l'ad... Temi più discussi: Tax credit, blitz a Cinecittà: indagata per truffa Manuela Cacciamani, la manager scelta da FdI; Tax credit, Guardia di finanza a Cinecittà. Faro della Procura sulle produzioni di M. Il figlio del secolo e Queer; Roma, blitz della finanza a Cinecittà. Acquisiti atti su film 'Queer' e serie 'M. Il figlio del secolo'; Manuela Cacciamani indagata? Non ho ricevuto avvisi di garanzia. Indagine Tax credit, sequestri a CinecittàLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Indagine Tax credit, sequestri a Cinecittà pubblicato il 11 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it Inchiesta sull’ad di Cinecittà, le opposizioni incalzano il governo: «Giuli chiarisca in Parlamento»Manuela Cacciamani: «Ho scoperto tutto dai giornali, disponibile a fornire spiegazioni» L'articolo Inchiesta sull’ad di Cinecittà, le opposizioni incalzano il governo: «Giuli chiarisca in Parlamento» ... msn.com In libreria dal 27 marzo e in anteprima al nostro stand a Fa' la cosa giusta! (stand A15-C16, Padiglione 20) "Imbottigliati. Inchiesta sul mercato dell'acqua minerale che ci sommerge di plastica" di Luca Martinelli L’Italia detiene un primato paradossale: è il pr - facebook.com facebook