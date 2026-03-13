Incendio al camper | padre a processo per morte del figlio

Un uomo di 55 anni, Daniel Romulus Imbuzan, è stato chiamato in tribunale con l’accusa di omicidio colposo per la morte del suo bambino di 11 anni, Samuel, avvenuta in un incendio che ha coinvolto un camper il 31 agosto 2023 sulla spiaggia di Bados, in Sardegna. La vicenda riguarda l’incendio che ha causato la tragedia e la successiva azione legale contro l’uomo.

Un padre di 55 anni, Daniel Romulus Imbuzan, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio colposo del figlio undicenne Samuel, deceduto in un incendio verificatosi il 31 agosto 2023 sulla spiaggia di Bados, in Sardegna. La famiglia riminese, in vacanza con un camper, ha subito una tragedia improvvisa quando le fiamme hanno avvolto il veicolo abitabile mentre il genitore preparava il pranzo. Il processo si aprirà il 19 marzo presso il tribunale monocratico di Tempio Pausania, dove la difesa intende dimostrare l'errore dell'accusa formulata dalla procura locale. L'evento si è trasformato da una semplice gita estiva in un dramma familiare irreparabile, segnando per sempre la vita dei genitori sopravvissuti alle fiamme.