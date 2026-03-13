Incendio a Gallicano casa in fiamme Locali inagibili

Un incendio ha interessato una casa a Gallicano, in provincia di Lucca, causando danni significativi all'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'edificio risulta inagibile a seguito dell'incendio, che si è verificato nel pomeriggio di oggi. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Gallicano (Lucca), 13 marzo 2026 – Abitazione a fuoco nel lucchese, a Gallicano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 con una squadra dal distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, supportata da un'autobotte proveniente dal capoluogo, per domare un incendio sviluppatosi in un'abitazione di due piani fuori terra. Le fiamme hanno interessato gran parte dei locali dell'edificio, rendendo necessaria l'interdizione all'utilizzo dell'immobile per motivi di sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. In via precauzionale sul posto è intervenuto anche il personale sanitario. Presenti inoltre i carabinieri, la polizia municipale e un tecnico del comune di Gallicano per le verifiche strutturali e gli accertamenti di competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Gallicano, casa in fiamme. Locali inagibili