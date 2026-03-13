I sindacati del trasporto pubblico hanno chiesto all’amministratore delegato di Atm di attivare subito un piano straordinario di manutenzione. La richiesta arriva in seguito a una serie di incendi e guasti che si sono verificati negli ultimi giorni. I rappresentanti dei lavoratori vogliono intervenire rapidamente per affrontare le problematiche emerse.

I sindacati del trasporto pubblico hanno richiesto a Alberto Zorzan, amministratore delegato di Atm, l’attivazione immediata di un piano straordinario di manutenzione per contrastare la serie di incidenti occorsi nei giorni scorsi. Quattro eventi critici in tredici giorni hanno messo in luce criticità nel sistema dei tram milanesi, spingendo le organizzazioni rappresentative a chiedere risorse extra e un nuovo approccio gestionale. La situazione è precipitata dopo che mercoledì si è verificato un principio d’incendio sulla linea 27 in zona Mecenate, causato da un cavo usurato che si è spezzato e ha toccato il tetto del convoglio. Questo episodio, unito ad altri tre accaduti tra febbraio e marzo, ha portato i rappresentanti dei lavoratori a chiedere non solo interventi tecnici, ma una revisione strutturale della gestione della sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendi e guasti: i sindacati chiedono piano straordinario

Articoli correlati

Calabria, pesca in crisi: pescatori chiedono “Piano Straordinario” per scongiurare fallimenti e disagio sociale.Il mare calabrese, da sempre fonte di sostentamento e di identità culturale, è oggi teatro di una crisi profonda che trascende la recente, e...

Leggi anche: Atm, i sindacati ora chiedono un nuovo piano di manutenzione

Approfondimenti e contenuti su Incendi e guasti i sindacati chiedono...

Temi più discussi: Attrezzatura essenziale per un equipment di emergenza: per auto o borse da viaggio; Caos treni oggi, ritardi fino a 60 minuti tra Parma e Bologna: l’elenco dei convogli interessati; Martina Franca, protezione civile: associazione nazionale carabinieri a scuola; Il guasto di un componente della batteria richiede il richiamo di 90.000 berline ibride BYD per evitare il rischio di incendio.

Perché è un problema se si sa poco o nulla degli incendi in SiciliaDall’inizio dell’anno in Sicilia sono bruciati 500 chilometri quadrati tra terreni e boschi, circa la metà dei quasi mille bruciati in tutta Italia. Bisognerebbe sapere molte cose su questi incendi – ... ilpost.it

19/02/2026 - Comunicato n. 89 - Incendi boschivi: assessora Zabatta: Salvaguardare aree verdi e boschi è una priorità. I territori siano protagonistiSalvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità: i territori siano protagonisti di una forte azione di tutela. Con queste parole l'assessora regionale alla Protezione civile, Riforestazione e ... regione.campania.it

Richard Ford, Incendi. Dopo la serie con protagonista Frank Bascombe, molto bello anche questo. Un grande scrittore…. - facebook.com facebook

Incendi sul Monte Ramaceto del dicembre 2025, perquisizione dei Carabinieri Forestali in una famiglia di allevatori x.com