In viaggio col Cieco di Forlì

Nel 1575 a Venezia usciva un piccolo libro dal titolo promettente: Chronica universale della fidelissima et antiqua regione di Magna Grecia. L’autore firmava con una formula che non lascia dubbi: Cristoforo Scanello detto il Cieco da Forlì. E qui comincia la storia curiosa di un forlivese che attraversò l’Italia tra versi improvvisati, cronache regionali e qualche furbizia letteraria. Di Scanello non sappiamo quasi nulla della nascita o della morte. Sappiamo però quando lavorò: tra il 1562 e il 1577. Nel 1562 pubblica a Fermo le Stanze sopra la morte di Rodomonte, poemetto cavalleresco. Nel 1569 dà alle stampe a Venezia il primo libro dell’Eneide con commento umanistico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

