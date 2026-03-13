In Germania l’asta dei Bund fa flop

In Germania, l’asta dei Bund ha registrato un risultato deludente, con solo 3,8 miliardi di euro dei 5 miliardi di titoli di Stato offerti collocati. La Germania ha deciso di intervenire vendendo il rimanente sul mercato secondario per evitare di lasciare invenduti i titoli e mantenere la liquidità nel mercato finanziario. La situazione ha attirato l’attenzione degli operatori e degli analisti.

La crisi economica e industriale della Germania inizia a mostrare i suoi effetti anche sui titoli di Stato, creando una situazione potenzialmente esplosiva, che rischia di travolgere la ormai ex locomotiva d’Europa. Secondo alcuni osservatori l’asta di ieri dei titoli di Stato decennali è tecnicamente fallita. Un’esagerazione, forse, ma sta di fatto che dei 5 miliardi di euro offerti, sono state presentate offerte per soli 4,5 miliardi e collocati solo 3,8 miliardi di euro, con un rendimento del 2,89%, notevolmente superiore al 2,73% registrato nell’asta precedente di febbraio. Si tratta di un tasso che non si vedeva dal gennaio 2023. Al momento la situazione sembra sotto controllo, anche in virtù del meccanismo che tutela il sistema delle aste di titoli pubblici in Germania attraverso un intervento del governo a copertura delle falle. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Germania l’asta dei Bund fa flop Articoli correlati Leggi anche: Spread Btp-Bund ancora in crescita a 76 punti, rendimenti dei Bot a 2,4% dopo l’asta Leggi anche: Spread Btp-Bund a 61 punti base, i rendimenti nel giorno dell’asta dei Bot The Rise of Netflix & Curse of Vestron | Ahead of Their Time Una raccolta di contenuti su In Germania l'asta dei Bund fa flop Temi più discussi: Germania: fa fiasco l'asta Bund, tensione sui tassi che vanno ai massimi dal 2023. Che succede a Berlino?; Allarme sui Bond tedeschi dopo asta deludente: potrebbero creare problemi alla BCE? – LMF; Sugli e-fuel l’Italia è ancora all’anno zero secondo Transport & Environment, che propone un sistema a doppia asta per sbloccare il mercato; PPA corporate: l’Italia accelera, l’Europa rallenta. Germania: asta dei Bund fa flop. Cosa sta succedendo ai titoli di Stato tedeschiDomanda sotto le attese per l’emissione decennale della Germania: rendimenti vicino al 3%, timori su inflazione e tassi BCE spingono gli investitori a chiedere interessi più alti e muovono anche BTP e ... msn.com Germania: fa fiasco l'asta Bund, tensione sui tassi che vanno ai massimi dal 2023. Che succede a Berlino?Un importante analista a Milano Finanza: non è ancora un segnale d'allarme ma se la cosa si ripete un problema c'è nel debito tedesco ... milanofinanza.it La Germania inciampa sul debito. Ma non c’è un allarme rosso Il racconto di @gianluzappo x.com Questo è ciò che appare su portale della Chiesa Cattolica in Germania. Un gruppo di personaggi ideologizzati, i quali non rispettano alcuna regola deontologica peraltro, che scrivono, pagati, su un portale che dovrebbe essere la voce della Chiesa tedesca, d - facebook.com facebook