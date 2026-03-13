In fuga contromano tra Piazza Bologna e San Lorenzo | agenti feriti dopo il maxi furto

Due persone a bordo di un'auto rubata sono fuggite contromano tra Piazza Bologna e San Lorenzo dopo aver assaltato un negozio. Durante la fuga, hanno speronato alcune volanti e hanno messo in atto manovre pericolose lungo le strade della zona. Gli agenti intervenuti sono rimasti feriti nel tentativo di bloccare i fuggitivi.

La banda aveva tagliato la serranda di un negozio in viale Ippocrate. In manette due giovani In fuga su un'auto rubata dopo aver messo a segno un furto in un negozio in zona Piazza Bologna, hanno speronato le volanti e percorso strade contromano. A finire in manette, al termine di un inseguimento mozzafiato terminato a San Lorenzo, sono stati due giovani, un 17enne e un neo-maggiorenne di origini rom, residenti ad Albuccione di Guidonia. Sono stati gli agenti dei commissariati San Lorenzo, Vescovio e Porta Pia a intervenire nella notte di mercoledì 11 marzo in viale Ippocrate, dove alcuni residenti avevano segnalato al 112 degli uomini vestiti di scuro mentre tagliavano con una smerigliatrice la serranda di un negozio di ottica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

