Nel pomeriggio dell’11 marzo, i carabinieri della compagnia di Portomaggiore hanno condotto controlli straordinari nei territori di Portomaggiore e Fiscaglia. Durante le operazioni sono state trovate auto con cocaina e hashish a bordo. Sono state presentate una denuncia, due segnalazioni alla Prefettura e sono state contestate diverse sanzioni amministrative.

Una denuncia, due segnalazioni alla Prefettura e diverse sanzioni amministrative. È questo l’esito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Portomaggiore, nel pomeriggio dell’11 marzo, presso i territori di Portomaggiore e Fiscaglia. L’operazione svolta rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a verificare il rispetto delle normative in materia di igiene, sanità e ambiente. Nel corso del servizio sono state controllate circa 80 persone, 40 veicoli e 4 esercizi pubblici. Il provvedimento più rilevante riguarda un uomo di 43 anni che, durante il controllo, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina e hashish, sostanze presumibilmente destinate all’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In auto cocaina e hashish, scatta la denuncia

Articoli correlati

Droga tra Pompei e Boscoreale: cocaina in auto e un chilo di hashish in casa, scattano arresto e denunciaOperazione antidroga della Polizia di Stato tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale.

Più di un etto di marijuana e hashish nascosti in auto e casa: scatta la denunciaUn normale controllo stradale ha portato al sequestro di più di un etto di droga da parte d i Carabinieri del Comando Provinciale di Padova.

Aggiornamenti e notizie su auto cocaina

Temi più discussi: Il garage milanese trasformato in ufficio dello spaccio: la scrivania, la cassaforte con la coca e una penna-pistola; San Basilio, cocaina e crack tra i sedili delle auto a noleggio; Senza patente, positivo a cocaina e oppio e con cinque cinesi in auto: trafficante in manette; Cocaina nascosta in auto e in casa: nei guai una coppia. Scatta l'arresto dei carabinieri.

In auto con 21 grammi di cocaina. Altra droga a casa: arrestata una 31enneNei giorni scorsi i carabinieri di Sala Baganza hanno concluso un’operazione antidroga con l’arresto di una 31enne italiana accusata di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. L’attivit ... gazzettadiparma.it

Firenze, in auto con 17 involucri di cocaina: 29enne arrestato per detenzione ai fini di spaccioLa sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Il 29enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo al termine ... 055firenze.it

Villa San Giovanni (RC) - Arrestata coppia con 12 chili di cocaina nascosti in auto dopo lo sbarco dal traghetto - facebook.com facebook

Un chilo di cocaina nascosto in auto: arrestata donna a Novi Ligure x.com