Imprese femminili a Rimini sono il 22% del totale | commercio e ristorazione i settori principali

A Rimini, le imprese femminili rappresentano il 22% del totale, con il settore del commercio e della ristorazione che dominano tra le attività avviate. La Camera di commercio della Romagna ha esaminato i dati ufficiali per offrire un quadro preciso delle imprese gestite da donne nella zona, evidenziando le peculiarità di questa realtà economica locale.

Commercio e ristorazione guidano l’imprenditoria femminile nel Riminese, con oltre 7.500 imprese attive La Camera di commercio della Romagna analizza i dati reali per accendere un faro sulle difficoltà, ma anche sulle opportunità, di chi fa impresa al femminile nel territorio. I dati Infocamere al 31 dicembre 2025, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera, restituiscono la fotografia di un settore che attraversa una fase di assestamento, risentendo del contesto macroeconomico ma mostrando segnali di evoluzione qualitativa. Al 31 dicembre 2025 in provincia di Rimini risultano attive 7.597 imprese femminili corrispondenti al 22% del totale delle imprese attive; l’incidenza è compresa tra quella regionale (21,4%) e quella nazionale (22,7%). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Imprese, oltre 7.300 sono femminili: l'elenco dei comuni del Ferrarese con più presenza 'rosa'Fanno le imprenditrici per scelta e non per ripiego, sono più istruite, preferiscono lavorare con altre donne e sono attente al benessere dei propri...

Dati preliminari del 2025: Pattern mostra andamento positivo nei settori principali**Pattern, il 2025 inizia a mostrare un andamento positivo: i dati preliminari rivelano un recupero graduale dopo un primo trimestre debole** Quattro...

Contenuti e approfondimenti su Imprese femminili

Temi più discussi: Osservatorio PMI Confartigianato, a Rimini le attività femminili sul podio regionale; Le imprese femminili ravennati sono più della media regionale e di poco inferiori a quella nazionale; Regione, donne e lavoro. Ma nei ruoli di vertice il divario resiste ancora; 8 marzo 2026: tredici donne premiate dal Comune di Rimini per l’innovazione d’impresa e la valorizzazione delle persone.

Osservatorio PMI Confartigianato, a Rimini le attività femminili sul podio regionaleIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Davide Servadei, ha incontrato Cinzia Ligabue, ... chiamamicitta.it

CNA Impresa Donna Rimini presenta VIVA, sei iniziative per l’8 marzoIn occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna, CNA Impresa Donna Rimini rilancia il proprio impegno a sostegno dell’imprenditoria femminile ... chiamamicitta.it

L’Abruzzo è la terza regione per incidenza di imprese femminili: il rapporto Cresa - facebook.com facebook

Le imprese femminili ravennati sono più della media regionale e di poco inferiori a quella nazionale Rapporto dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna sui dati del Registro imprese sestopotere.com/le-imprese-fem… v x.com