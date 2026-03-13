Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte è già entrata nel mood Grande Fratello

Ilary Blasi è stata vista negli studi Mediaset mentre camminava con le ciabatte, segnalando il suo ritorno sulla scena televisiva. La conduttrice si prepara a condurre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prendendo il posto dell’uscente Alfonso Signorini. È arrivata agli studi e si è mostrata a suo agio, già immersa nel clima del reality.