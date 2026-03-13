Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte è già entrata nel mood Grande Fratello
Ilary Blasi è stata vista negli studi Mediaset mentre camminava con le ciabatte, segnalando il suo ritorno sulla scena televisiva. La conduttrice si prepara a condurre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prendendo il posto dell’uscente Alfonso Signorini. È arrivata agli studi e si è mostrata a suo agio, già immersa nel clima del reality.
Ilary Blasi è tornata e si prepara alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice, arrivata al timone del reality in sostituzione dell’uscente Alfonso Signorini, dimostra di sentirsi a casa, passeggiando all’esterno degli studi Mediaset in ciabatte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Grande Fratello, Mediaset conferma la nuova edizione con Ilary Blasi, quando iniziaCon un comunicato ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Mediaset ha confermato l’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello con Ilary Blasi.