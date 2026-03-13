Il week end di Firenze Archeofilm

Il fine settimana a Firenze Archeofilm si svolge al cinema La Compagnia, dove sabato 14 marzo si terrà la prima giornata dell'evento. La manifestazione prosegue con proiezioni di film e documentari dedicati al mondo dell'archeologia e delle scoperte storiche. Gli appassionati e il pubblico sono invitati a partecipare alla rassegna, che prosegue fino a domenica 16 marzo con vari appuntamenti e presentazioni.

Firenze, 13 marzo 2026 – Arriva il week end di Firenze Archeofilm al cinema La Compagnia. Sabato 14 marzo tra le anteprime da non perdere: il film che attraverso la vita quotidiana degli archeologi racconta lo scavo di un sito etrusco rimasto nascosto per 2500 anni nel Valdarno Superiore e - cambiando scenario - l’indagine sul Castello di Azuchi, residenza medievale del temibile capo samurai Oda Nobunaga oggi riportato in vita dal videogioco “Assassin’s Creed Shadows”. E ancora - sempre sabato 14 - le storie riscoperte nel sottosuolo di Roma durante la costruzione della nuova linea metropolitana, la vicenda storica e umana della Regina Nefertari, l’epica saga del Battaglione Sacro di Tebe, composto da 150 coppie di amanti maschi, ora riscoperto attraverso prove archeologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il week end di Firenze Archeofilm Articoli correlati Week end 7-8 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventiFIRENZE – Molti spettacoli ed eventi di questo fine settimana a Firenze e in Toscana. Week end 17-18 gennaio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventiFIRENZE – Ricco di eventi e soprattutto di spettacoli questo terzo week end di gennaio a Firenze e non solo. Contenuti utili per approfondire Firenze Archeofilm Argomenti discussi: Tante pellicole ad Archeofilm, tra samurai e storia di Nefertari. Firenze Archeofilm, l’arte e la storia della Toscana rivivono sul grande schermoOttava edizione, dall'11 al 15 marzo, al Cinema La Compagnia: 80 titoli, di cui più di 50 anteprime, per raccontare le grandi scoperte archeologiche in tutto il mondo e i suoi protagonisti. Tante le ... intoscana.it Archeofilm: samurai, Nefertari e l'archeologia toscana in mostraFirenze Archeofilm: 80 film internazionali, anteprime mondiali e focus sull'archeologia toscana dall'11 al 15 marzo ... it.blastingnews.com