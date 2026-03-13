Il video dei camionisti che rubano 80mila euro di pezzi di auto da gara | arrestati a Leini

A Leini, due autotrasportatori sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato pezzi di auto da gara dal valore di circa 80mila euro. Il video che riprendeva il furto ha contribuito a identificare i responsabili. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla cattura degli uomini coinvolti nel tentativo di furto.

A Leini, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato due autotrasportatori che hanno rubato pezzi di auto da gara per un valore di circa 80mila euro. La refurtiva e il furgone usato per il furto sono stati sequestrati. Entrambi gli uomini, con precedenti penali, sono ora indagati per tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Intorno alle 19, i ladri si sono avvicinati a uno stabilimento che produce articoli per auto da gara. Erano a bordo di un furgone e, dopo averlo parcheggiato, uno dei due ha scavalcato la recinzione, prendendo diversi materiali. Un addetto alla sicurezza ha subito dato l’allarme e sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il furgone mentre era appena iniziata la fuga dei camionisti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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