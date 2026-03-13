Il viaggio delle balenottere nel Mediterraneo e lo show davanti a Punta Grecale di Lampedusa

Nel Mediterraneo, vicino a Lampedusa, si sono avvistati branchi di balenottere molto vicino alla costa, mentre si svolgeva uno spettacolo di comportamenti riproduttivi. Un video di Pippo Lo... mostra il momento, con le balenottere che si muovono in modo sincronizzato, attirando l’attenzione di chi osserva. È un episodio che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di natura e biologia marina.

I loro movimenti ammaliano e incuriosiscono sia gli isolani - che si spingono sui punti più alti dell'isola per ammirare le "danze" - che gli studiosi La petroliera russa alla deriva si allontana dalla isole Pelagie, Putin accusa Kiev di aver compiuto un "attacco terroristico" Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera, La Vardera: ''Il Campo Largo quando vuole riesce a compattarsi" . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Lampedusa e Malta, rischio disastro ecologico nel Mediterraneo Arriva a Bari il progetto teatrale 'A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale'Arriva a Bari A Place of Safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale, il nuovo e potente progetto teatrale di Kepler-452, Premio Ubu 2025 come Miglior...