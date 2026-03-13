Il turismo che cura i luoghi | la lezione di Michil Costa agli studenti del Ravizza

Il turismo che “cura” i luoghi è al centro di un intervento di Michil Costa rivolto agli studenti del Ravizza. Per anni, il settore è stato descritto principalmente attraverso dati come arrivi, presenze e occupazione delle camere. Ora si parla anche di un approccio diverso, che mette in evidenza come il turismo possa contribuire alla tutela e alla valorizzazione dei territori.

A Novara l’albergatore altoatesino ha raccontato ai futuri professionisti dell’ospitalità un’idea diversa di turismo: meno consumo e più responsabilità verso territori e comunità Per anni il turismo è stato raccontato soprattutto con numeri: arrivi, presenze, occupazione delle camere. Un settore che cresce quando aumentano i flussi e rallenta quando i viaggiatori diminuiscono. Ma esiste anche un altro modo di guardarlo, meno legato alla quantità e più al tipo di impatto che lascia sui territori. È l’idea che Michil Costa, albergatore della Val Badia e imprenditore dell’ospitalità noto per il suo approccio critico verso il turismo di massa, ha provato a raccontare agli studenti dell’Istituto professionale “G. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La vacanza che cura: cresce il turismo del benessere

Leggi anche: La fiamma al Parco Ravizza: festa con gli studenti della Bocconi

Aggiornamenti e notizie su Michil Costa

Argomenti discussi: Green ideas for tourism: al Ravizza l’incontro con l’albergatore ambientalista Michil Costa.

L’Italia non è più sexy, il turismo è malato di algoritmi e selfie: si dovrebbe prenotare con sette anni d’anticipo per visitarla: l’intervista a Michil CostaMichil Costa è cortese, attento, elegante. Sembra essere amato da tutti. Lo capisci entrando con lui negli spazi dei suoi hotel: in cucina, in sala, tra i salotti della hall. Tutti lo salutano: ... ilfattoquotidiano.it

Michil Costa: Essere albergatore e ristoratore non basta. Voglio creare felicità condivisaSentirsi come a casa. Quante volte per raccontare un'esperienza appagante in un hotel o in ristorante abbiamo usato questa espressione? Pronti a chiudere anche un occhio su qualche sbavatura – ... repubblica.it